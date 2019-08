L’Avis di Oristano celebra i 60 anni e premia i donatori

Sessanta anni… donati. Sono quelli che compie quest’anno l’Avis comunale di Oristano “Giuliano Testa”. Domenica 15 settembre, l’associazione celebra dell’anniversario della fondazione e la Festa del Donatore. Durante i festeggiamenti saranno consegnati i riconoscimenti ai soci. L’appuntamento è fissato per . Si comincia alle 8.30, con il raduno dei soci e delle rappresentanze all’Hotel Mistral 2. Alle 9.30 parte il corteo di labari in direzione Cattedrale, dove, alle 10, si svolgerà la messa. Alle 11.30 il ritorno nella sala congressi dell’Hotel per il saluto del presidente dell’Avis, Francesco Simbula, delle autorità presenti e le premiazioni ai donatori. Alle 13.30 il pranzo sociale.

Ecco tutti i premiati.

Distintivo d’Oro con diamante – 120 donazioni: Giuseppe Monco, Francesco Pibi.

Distintivo d’Oro con smeraldo – 100 donazioni: Salvatore Paolo Brai, Marco Biagini, Giovanni Fadda, Maria Antonietta Falchi, Salvatore Falchi, Paolo Ferrari, Fabrizio Floris, Lino Magari, Marcello Muroni, Alberto Musu, Gabriele Pala, Ulisse Sarais, Franco Tola.

Distintivo d’Oro con Rubino – 75 donazioni: Rita Battiato, Silverio Carta, Nicolò Cossu, Carmine Dellisante, Sandro Dessì,Giovanni Falchi, Salvatore Ferrao, Carlo Guerra, Pietro Infantino, Marco Ledda, Antonio Manca, Bruno Manca, Fabrizio Melis, Mario Melis, Matteo Nuvoli, Silvano Ortu, Francesco Maria Pau, Gianluigi Picciau, Marco Pilo, Mario Sanna, Sebastiano Sanna, Paolo Spanu, Davide Vomiero.

Distintivo d’oro – 50 donazioni: Silvio Caccavale, Giovanni Antonio Cadoni, Ottavio Carta, Sergio Carta, Fabio Castriota, Lodovico Demurtas, Gianfranco Fadda, Silvestro Fanari, Nicola Firinu, Antonello Flore, Emanuele Gentile, Enrico Iriu, Raimondo Iriu, Roberto Locci, Filippo Loddo, Matteo Loi, Carlo Lupari, Alberto Manca, Carlo Maria Marongiu, Giorgio Marras, Sandro Marras, Massimo Marroccu, Gian Piero Masala, Salvatore Mereu, Ignazio Miliotto, Massimo Murru (1971) Massimo Murru (1979), Giuseppe Obinu, Massimo Paggetti, Ignazio Pala, Stefano Pampaloni, Bruno Piras, Sandro Emanuele Pisano, Efisio Carlo Porta, Roberto Putzolu, Enzo Sanna, Nicola Sanna, Bruno Sardu, Giovanni Andrea Scema, Antonio Schintu, Maria Grazia Schintu, Augusto Marco Serra, Marco Serra, Pier Francesco Simbula, Antonio Solinas, Luigi Tronci, Antonio Valenza.

Distintivo d’argento dorato – 35 donazioni: Nicola Atzeni, Stefano Atzori, Ettore Bertocci, Rosalba Cabula, Luciano Cadoni, Andrea Antonio Careddu, Peppino Francesco Casu, Gianfranco Cherchi, Paolo Comunian, Alberto Corona, Luigi Dell’oro, Fabien Daniel Demuru, Mario Fois, Fabio Gessa, Enzo Giovanni Manca, Gianfranco Marteddu, Alessio Musu, Rinaldo Orrù, Antonio Roberto Pippia, Mario Pontin, Roberto Prandini, Efisio Sanna, Marcello Satta, Laura Scotto Di Minico, Giuseppe Sebis, Antonio Vinci, Gian Paolo Zucca.

Distintivo d’argento – 16 donazioni: Maurizio Atzeni, Alberto Boasso, Rosanna Baldo, Stefano Bogo, Antonello Cabula, Tomasa Giovanna Cabula, Giuseppe Cadau, Nicolò Cadeddu, Davide Cadelano, Marcello Camedda, Giulia Campo, Marcello Cannas, Giuseppe Giovanni Casella, Cristian Carta, Andrea Castroreale, Roberto Cau, Stefano Cocco, Francesco Contini, Filippo Luigi Contini, Andrea Cossu, Franco Crobu, Francesco Massimo Cubeddu, Daniele De Maio, Patrik Demuru, Livio di Filippo, Filomena Esposito, Anselmo Fais, Roberto Fais, Stefano Fais, Fabio Falchi, Antonello Fois, Sara Elena Fois, Sergio Frau, Giuseppe Lai, Alessandro Ledda, Marco Leggieri, Corrado Lenzu, Luca Lisci, Valerio Loi, Maria Carla Manai, Alessandro Marchello, Salvatore Marceddu, Francesco Roberto Masala, Carlo Mattana, Claudio Mauti, Giulia Medda, Ivan Mellai, Francesco Mereu, Roberto Mirai, Giovanni Maria Mozzi, Monica Mozzi, Marco Vinicio Moi, Anna Mura, Paolo Mura, Marcello Paolo Murtas, Luca Nocco, Giuseppe Angelo Ore, Giulia Palumbo, Massimiliano Pirastu, Antonello Pisanu, Francesco Podda, Maria Cinzia Podda, Roberto Porcheddu, Giovanni Princiotta, Alessio Putzu, Andrea Riccio, Antonio Giovanni Riu, Alessandro Scala, Gianni Scanu, Giovanni Antonio Scanu, Marcello Scano, Francesca Maria Solinas, Marco Solinas, Eden Stramieri, Eligio Testa, Luigi Tronci, Matteo Zucca.

Distintivo di rame – 8 donazioni: Stefania Cerame, Gianluca Chergia, Simone Contu, Alessandro Corrias, Roberto Defendente, Roberto Demurtas, Lorenzo Fadda, Monica Ibba, Luca Inginu, Francesca Lai Mari, Simone Loddo, Gianni Maniero, Massimiliano Martelli, Marco Mirabelli, Simone Naimoli, Gabriele Nedok, Adriano Nuvoli, Alice Pierosu, Cristian Pisano, Franco Pisano, Giuseppe Pisanu, Marco Pischedda, Alessia Pisu, Paolo Porcu, Sabrina Salaris, Eleonora Sanna, Fabrizio Sarais, Alessandro Secco, Mosè Serra, Fabio Trombini, Maurizio Vacca.

Mercoledì, 28 agosto 2019

L'articolo L’Avis di Oristano celebra i 60 anni e premia i donatori sembra essere il primo su LinkOristano.it.