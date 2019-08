Anche l’aeroporto di Cagliari avrà una sala VIP

Con la nuova sala VIP, i passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Cagliari potranno contare su servizi di primo livello, in grado di soddisfare ogni esigenza e migliorare l’esperienza di viaggio della clientela Premium.

Sogaer, la società di gestione del principale scalo aereo sardo, annuncia oggi la

nascita della partnership con Prima Vista, il marchio di Aviapartner

per i servizi Premium.

Prima Vista si occuperà in esclusiva della gestione della nuovissima VIP Lounge al ‘Mario Mameli’. La Prima Vista Cagliari Lounge si distingue per l’attenzione ai particolari: massima cura è stata posta nell’offerta innovativa e di alta qualità per i cibi e le bevande che comporranno un menu diverso in ogni stagione.

Per rendere ogni viaggio ancora più confortevole, la Prima Vista Cagliari Lounge è stata dotata delle più moderne tecnologie ora a completa disposizione degli ospiti in partenza. Sono inoltre previsti eventi che ogni mese consentiranno ai passeggeri Premium di vivere esperienze sempre nuove e coinvolgenti prima del loro imbarco.

Italo Russo Silva, General Manager di Prima Vista by Aviapartner, ha

dichiarato che la soddisfazione del cliente, la qualità del tempo e le diverse esperienze che un frequent flyer può vivere all’interno delle lounge è l’obiettivo principale a cui punta Prima Vista.

“Siamo molto orgogliosi della crescita del nostro brand”, commenta Italo Russo Silva, “che in pochissimo tempo, è stato protagonista di un’espansione considerevole”.

“Ringraziamo in particolar modo”, prosegue il manager, “l’Aeroporto di Cagliari che ha creduto nella nostra idea di business consentendoci di aprire qui la Prima Vista Lounge, la terza in 6 mesi dopo quelle di Roma e Amsterdam. Siamo convinti che la Prima Vista Cagliari Lounge sarà un grande successo a cui seguiranno tante nuove aperture su scala globale”.

“Abbiamo voluto creare nel nostro scalo”, commenta Alberto Scanu, amministratore delegato di Sogaer, “uno spazio completamente nuovo ed estremamente accogliente nella zona air side, dove poter dare il benvenuto ai passeggeri Premium in partenza”.

“Per farlo”, prosegue Scanu, “abbiamo stretto una partnership con un player internazionale di primissimo livello: i servizi offerti da Prima Vista al ‘Mario Mameli’ sono caratterizzati dalla massima attenzione alle specifiche esigenze degli ospiti che, per lavoro o stile di vita, danno grande valore al comfort e al proprio tempo, anche e soprattutto quando viaggiano”.