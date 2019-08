Basket, assegnati i titoli provinciali e regionali del Streetball Shardana 

Il lungomare di Torre Grande per un fine settimana si è trasformato in un grande campo di pallacanestro. Venerdì e sabato scorsi, davanti alla Torre spagnola, tredici formazioni si sono affrontate per il Torneo regionale 3×3 Streetball Shardana, mentre domenica sono scese in campo le migliori formazioni sarde per le finali regionali del tour targato “Fisb Sardegna”.

Nella finale provinciale, che si è giocata sabato notte, si è imposta la squadra oristanese della Four deadly con Andrea Pompianu, Marco Caputo, Alessandro Deligia, Massimo Giudice, Andrea Coppiu e Riccardo Lilliu in campo. Dietro di loro la formazione dello Sghirignao e al terzo posto la Sos Canese. Nel torneo femminile vittoria per Marcella Talongu, Serenella Pani e Valeria Carboni.

Domenica, invece, nelle finali regionali maschili si è imposto il team “Villasimius a canestro” composto da Fabio Villani, Matteo Salone e Mauro Passaretti.

Dopo aver battuto in semifinale il quartetto del “3×3 Cagliari” (Manuel Fois, Michel Polledo, Tiago Brisu e Niccolò Dell’Orto) per 20-18, in finale Villani e compagni l’hanno spuntata sui campioni dello “Streetball Shardana” della Four deadly con il punteggio di 15-12.

Nel torneo femminile il titolo regionale è andato alla “3×3 Cagliari” (Valeria Gallus, Anna Santoru, Lavinia Garetani e Sofia Sorbellini), vittoriosa in finale sulle campionesse oristanesi dello “Streetball Shardana”.

La manifestazione, inserita nel calendario ufficiale di Oristano Città europea dello sport e organizzata con il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Oristano, si è conclusa con una grande festa animata dal bellissimo show della Gara delle Schiacciate. L’ospite Salvo Skyone Caruso, uno dei più famosi sky jumper italiani, ha dato spettacolo davanti al pubblico di Piazza Torre Grande. Il 24enne dunker di Milano, dopo essersi esibito in tutta Italia e in molte città d’Europa, a Torre Grande ha fatto il suo debutto sardo.

Alla gara delle schiacciate ha preso parte anche il Campione Regionale Manuel Fois.

