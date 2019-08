Alcuni aerei in arrivo all’aeroporto di Elmas sono stati dirottati a causa del maltempo. Come si può notare nei principali portali che si occupano del traffico aereo, il volo proveniente da Londra si sta dirigendo verso Fiumicino. In ritardo anche l’arrivo dell’Alitalia decollato da Milano Malpensa. Maggiori info qui

L'articolo Maltempo, caos anche all’aeroporto di Elmas: voli in arrivo dirottati proviene da Casteddu On line.