Calamosca brucia nella notte, fiamme in spiaggia vicinissime alla strada

Fiamme a Calamosca, nella spiaggia frequentata ogni giorno dai cagliaritani. L’incendio, che avrebbe distrutto alcune sterpaglie, è avvenuto di notte ed è stato notato da qualche passante. Il rogo è stato spento nella notte, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con un mezzo e un’autobotte. Non si conoscono ancora le cause del rogo, anche in quel tratto di spiaggia è vietato sia accendere falò sia fare campeggio. Amara la sorpresa per i bagnanti che, anche in una giornata con la minaccia della pioggia, hanno raggiunto lo specchio d’acqua incastonato tra Poetto e porto: “Purtroppo nemmeno la nostra amata spiaggia è stata risparmiata dal fuoco”.

