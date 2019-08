Atletica: Tortu vince i 100 a Rovereto

(ANSA) - CAGLIARI, 28 AGO - Filippo Tortu c'è, ed è una bella notizia per tutta l'atletica italiana. Lo sprinter azzurro di origini sarde vince al rientro dopo l'infortunio i 100 metri del meeting di Rovereto, batte un avversario di livello mondiale come il giapponese Abdul Hakim Sani Brown, e solo il vento teso, contrario alla direzione di corsa, gli toglie la gioia di un crono subito da urlo (10.21 il tempo dell'azzurro, vento misurato a -1.5 m/s).

"E' una delle gare più belle che abbia mai fatto - ha commentato Tortu nel dopo gara - ed è una grande emozione ricominciare in questo modo, con l'urlo del pubblico di Rovereto a spingermi. Ho avuto le risposte che speravo, che sentivo di poter ottenere, sono molto soddisfatto".

Il primatista italiano dei 100 tornerà in gara a Minsk, il 9 e 10 settembre, nel match Europa-Usa, dove affronterà, tra gli altri, anche Marcell Jacobs. "Sono molto carico - ha aggiunto Tortu - lui è andato oggettivamente più forte di me quest'anno, ma vivo questo confronto all'insegna dell'amicizia".