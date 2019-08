Cagliari, brutto schianto auto-moto in viale Merello: 38enne all’ospedale in codice rosso

Grave incidente nel viale Merello a Cagliari. Un sessantottenne al volante di una Opel Corsa si è schiantato contro un trentottenne in sella a un motociclo della Kymco. L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il centauro. Un’ambulanza del 118 l’ha trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso, il “colore” più grave. Sul posto anche la polizia Municipale per i rilievi di legge.

