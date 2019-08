Il sindaco di Nurri, Antonello Atzeni, ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Davide Agus per la giornata del ventotto agosto, proprio in contemporanea con il funerale del piccolo, che si svolgerà a Lanusei alle 16. “L’amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio e quello dell’intera comunità di Nurri, rappresentando alla famiglia la vicinanza e il dolore per la scomparsa del dolce Davide”. Atzeni ha dunque ordinato l’esposizione a mezz’asta della bandiera, posta nella sede municipale, in segno di lutto. I titolari di attività commerciali devono evitare comportamenti che contrastino con lo spirito stesso per l’intera giornata” e “tutti gli uffici pubblici, gli esercizi commerciali, le imprese e le attività artigianali” devono abbassare “le serrande durante la celebrazione delle esequie. È esclusa da tale obbligo la farmacia che deve garantire i servizi essenziali”.

Intanto, la procura di Cagliari col sostituto procuratore Enrico Lussu ha aperto un’inchiesta sulla tragedia. Il piccolo viaggiava senza cintura di sicurezza, e nelle prossime ore il nome del nonno paterno del piccolo (alla guida della Panda) e dell’ultraottantenne al volante della Renault potrebbero essere messi nel registro degli indagati.

L'articolo Lutto cittadino a Nurri per la morte di Davide Agus, intanto la Procura apre un’inchiesta proviene da Casteddu On line.