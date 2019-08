Cade dal balcone mentre fa yoga: studentessa in fin di vita

Una studentessa universitaria, Alexa Terraza, era conosciuta per la pratica dello yoga sul suo balcone in Messico, ma ora la 23enne sarà ricordata per la foto nel momento della caduta dal balcone in posizione yoga, diventata virale sul web. L’amica della giovane Terraza ha colto l’attimo in cui stava facendo una posa sulla ringhiera del balcone prima di scivolare e cadere al di sotto per circa 25 metri dal suo appartamento a San Pedro, Nuevo León. La studentessa è caduta alle 13.10 di sabato, stando a quanto riferito rompendosi 110 ossa quando ha toccato terra. I media messicani hanno riferito che ha dovuto trascorrere 11 ore in chirurgia mentre le ginocchia e le caviglie venivano ricostruite. Alcuni dicono che le sue ferite sono così gravi che potrebbe non essere in grado di parlare per tre anni. Fino a 100 donatori di sangue si sono iscritti per aiutare la Terraza attraverso un estenuante intervento chirurgico, con amici e familiari che chiedono alle persone di farsi avanti. Secondo quanto riferito, i vicini erano abituati a vedere la donna eseguire la posa pericolosa dal suo balcone. L’inchiesta ha rivelato che il balcone non ha subito danni strutturali e la caduta è stata semplicemente il risultato di un incidente. Ora sta lottando tra la vita e la morte per le ferite riportate. Purtroppo un esercizio fisico fatto per divertimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è trasformato in tragedia. La polizia ha anche aperto un’indagine, per determinare le circostanze della caduta.

