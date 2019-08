Via alle domande per la concessione delle palestre

Avviso del Comune di Bosa

Il Comune di Bosa concede alle società sportive l’uso delle palestre della scuola media n°1 e della scuola media n°2 e degli impianti sportivi di via Gramsci, in orario non scolastico.

Le associazioni e società sportive interessate dovranno presentare il modello di domanda presente sul sito istituzionale del Comune.

Le richieste dovranno essere prevenire entro mercoledì 11 settembre, alle 13, all’ufficio protocollo o via pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“Non saranno prese in considerazione le richieste prevenute in data antecedente all’avviso”, spiega l’assessore Paola Pintus, “in quanto non corrispondenti a un numero di protocollo e non aderenti a una regolare procedura amministrativa”.

Le società e le associazioni dovranno corrispondere un canone di concessione per le ore richieste, anche in caso di inutilizzo, salvo i giorni festivi.

Martedì, 27 agosto 2019

