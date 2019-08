“Vivere l’armonia” con il ciclo di incontri sul territorio del Ceas Don Deodato Meloni

Ospite il sociologo Nicolò Migheli. A seguire la proiezione del film “L’uomo che comprò la luna”

Inizia il Percorso “Vivi l’armonia”, la serie di incontri stimolanti per alimentare riflessione e intelligenza sul territorio. Venerdì 30 agosto, dalle ore 18.00-20.00, si terrà, nella sede Hymnos Casa donna Caterina a Santu Lussurgiu, il primo incontro con Nicolò Migheli.

Durante l’incontro, organizzato dal Ceas Don Deodato Meloni, si parlerà di percezione e osservazione del territorio, attraverso lo sguardo dell’abitante e quello del visitatore.

Verranno trattati diversi temi quali la scomparsa del mondo rurale in occidente; lo spopolamento; la relazione tra urbano e campagna; la campagna come luogo idealizzato; l’educazione ambientale per la riappropriazione dello spazio; l’osservazione del particolare; le esperienze vissute nell’ambiente tramite i processi di osservazione, conoscenza, analisi, sintesi e applicazione.

All’incontro seguirà la proiezione del film “L’uomo che comprò la luna”, del regista oristanese Paolo Zucca.

Nicolò Migheli è un sociologo che si occupa di sviluppo rurale e di comportamento organizzativo. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni di carattere scientifico, molte delle quali dedicate alla cultura, alla storia, alla tradizione di vari territori e comunità sarde.

È autore di numerosi interventi e articoli su agricoltura, pastorizia, cibo e altre tematiche collegate alla conservazione e gestione dei saperi e peculiarità dell’isola. Ha pubblicato romanzi e racconti. Ha scritto per l’Unione Sarda e scrive per La Nuova Sardegna e per il sito Sardegnasoprattutto.com di cui è anche redattore.