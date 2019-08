Cagliari, paura in via Is Mirrionis: ragazza investita sulle strisce pedonali da un autocarro

Ragazza investita sulle strisce pedonali. Incidente stradale questo pomeriggio in via Is Mirrionis. Un autocarro Toyota condotto da un uomo di 54 anni residente a Cagliari investiva una donna di 22 anni di Isili che attraversava la strada passando sulle strisce pedonali. La ragazza a causa delle lesioni riportate è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Ss Trinità con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.

