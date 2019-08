Crisi di Governo, Trump fa il tifo per Conte: “Spero resti primo ministro”

Da Trump arriva l’endorsement per Conte. In un tweet, il presidente americano scrive: “Si stanno mettendo bene le cose per il presidente del Consiglio italiano, molto rispettato, Giuseppe Conte”. Prosegue Trump: Conte “ha rappresentato l’Italia con forza al G7, ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti. E’ un uomo di grande talento ed è auspicabile che rimanga primo ministro!”.

