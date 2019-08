Nuovo governo M5S-Pd, l’alt di Puddu: “Pd causa del malessere italiano, tanti interventi sciagurati”

Proseguono anzi si riaprono le trattative per il governo tra M5S e Pd. Di Maio potrebbe andare alla Difesa, il Pd potrebbe accettare Conte premier. Ma intanto arriva la significativa presa di posizione di Mario Puddu, uno degli esponenti più autorevoli del M5S in Sardegna: “Chi mi conosce lo sa che prima dell’esistenza del M5S io di certo non votavo a destra, ma davvero dopo anni e anni di malgoverno e in cui ne ho detto e pensato di ogni, mi viene difficile pensare di poter costruire qualcosa con personaggi come Renzi e Boschi.

Nel PD attuale già non riescono ad andare con se stessi, immaginate che inferno sarebbe governarci assieme.

Il PD, non lo dimentico, assieme a B. è una delle principali cause del malessere che viviamo in Italia.

La quasi totalità degli sciagurati provvedimenti degli ultimi anni portano la loro firma.