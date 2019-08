I Tamburini e Trombettieri Pro Loco di Oristano al palio di Asti

Ci sarà anche una rappresentanza del Gruppo Tamburini e Trombettieri Pro Loco di Oristano al palio di Asti, in programma domenica prossima, 1° settembre.

Diciassette suonatori oristanesi prenderanno parte alle due sfilate in programma, prima della gara dei cavalli. Sabato pomeriggio, alle 16.30, prenderanno parte alla sfilata dei bambini e in serata alla benedizione del cavallo della contrada cui sono gemellati: quella di Borgo Viatusto. Domenica prenderanno parte alla sfilata del Palio, insieme ad altri 1200 partecipanti in costume medievale, per poi salire nelle tribune a godersi la gara.

“Porteremo con noi tutta la storia di Oristano le tradizioni e i costumi che rendono la Sartiglia una giostra equestre unica nel suo genere”, spiegano dal gruppo Tamburini e Trombettieri Pro Loco di Oristano. “Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di partecipare al Palio, certi di assistere ad un evento magico e ricco di bellissime emozioni. Il tutto farcito da una grande amicizia”.

Gli sbandieratori di Borgo Viatosto di Asti, infatti, nel mese di febbraio sono stati graditi ospiti del carnevale di Oristano e del gruppo della Pro loco.

Martedì, 27 agosto 2019

