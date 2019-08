Trasporto e mensa scolastica: prorogato il termine per le domande

Le procedure da seguire per la presentazione dei moduli al Comune di Oristano

È prorogato a martedì 10 settembre il termine per la presentazione delle richieste per i servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2019/2020, del Comune di Oristano.

I moduli di domanda sono disponibili al Centro Informacittà, all’Urp del Comune a Palazzo degli Scolopi e sul sito istituzionale del Comune.

Il modulo debitamente compilato dovrà essere consegnato a mano agli operatori del Front office in piazza Eleonora, al Palazzo Campus Colonna, tramite posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Martedì, 27 agosto 2019

