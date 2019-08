Capoterra, la rivoluzione delle opere pubbliche: piazze, strade e servizi con telecamere nelle scuole

Dopo il via libera del Consiglio comunale di Capoterra al Piano triennale delle opere pubbliche dal prossimo mese di settembre, novità su riqualificazione di spazi di arredo urbano e verde pubblico , messa in sicurezza del territorio, realizzazione di nuovi impianti sportivi, riqualificazione del centro storico con interventi nella centralissima Corso Gramsci, da non dimenticare la nuova piazza e il parco Liori. Nei prossimi due anni, a Capoterra sarà una vera rivoluzione di nuove opere pubbliche: grazie ai finanziamenti comunali e regionali, saranno diversi gli interventi portati avanti dall’assessorato ai Lavori pubblici.

“Sono pienamente soddisfatto sia in qualità di assessore ai lavori pubblici arredo urbano e ambiente- spiega Silvano Corda- sia soprattutto come cittadino di Capoterra in quanto stiamo lavorando e chiedendo finanziamenti a 360 gradi con l’obiettivo di contribuire alla crescita e allo sviluppo del tessuto economico turistico e produttivo del nostro territorio”. Anche il Sindaco Francesco Dessì si dice pienamente soddisfatto dei lavori portati avanti.

Con il piano triennale dei lavori pubblici cambierà il volto dal centro storico a Poggio dei Pini a Residenza del sole a Maddalena, Frutti d’oro con la sistemazione delle acque meteoriche. Tantissimi lavori coinvolgeranno tutto il territorio dalla messa in sicurezza all’abbellimento delle piazze, sistemazione della viabilità. Da non trascurare i finanziamenti nei plessi scolastici e l’installazione di un progetto di video sorveglianza che vede coinvolto tutto il territorio. “Sarà un settembre rivoluzionario per la nostra Capoterra”, promette l’assessore Silvano Corda.

