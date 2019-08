Paura a Sinnai per un’auto in fiamme in via Giardini, intervengono i Vigili del fuoco

Paura nella notte a Sinnai per un’auto in sosta avvolta dalle fiamme in via Giardini. Sono stati i residenti della strada a tempestare di chiamate il 115, e i Vigili del fuoco sono intervenuti verso le 2:15: sul posto è giunta una squadra del pronto intervento “armata” di autopompa. Alla fine, nessun’altra vettura è stata coinvolta e tutta l’area è stata messa in sicurezza. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, presenti sul posto anche i carabinieri di Quartu Sant’Elena.

