Barche sì, canoe no: multato. Quando le regole hanno dell’assurdo

Non è una spiaggia per canoe. È ciò che deve aver pensato uno sfortunato bagnante a Santa Caterina di Pittinuri domenica mattina, quando si è visto elevare una sanzione dagli agenti della polizia locale per aver parcheggiato la propria auto in prossimità dello scalo di alaggio in cemento, presente a ridosso dell’arenile.

Il giro in canoa è costato al malcapitato 80 euro di verbale per sosta in zona interdetta alla circolazione (salvo autorizzati).

“Ho riferito agli agenti che pensavo fossero autorizzati implicitamente i veicoli per lo scarico dei natanti”, spiega il bagnante, “ma mi è stato riferito dagli stessi che era necessario possedere l’autorizzazione che, in ogni caso non potevo avere in quanto il transito sarebbe stato consentito solo per il trasporto di imbarcazioni a motore carrellate”.

Dunque: le canoe no, le barche sì. E infatti quelle non mancano.

“Vengono scarrellate anche con pericolose manovre a ridosso dell’arenile frequentatissimo anche da bambini”, denuncia il bagnante multato in una lettera inviata al sindaco e all’assessore al Turismo di Cuglieri, alla Capitaneria di Porto di Oristano, al Corpo Forestale e al prefetto di Oristano, nella quale chiede “quali siano le autorizzazioni erogate all’utilizzo dello scalo di alaggio”

“Ho consultato, nel sito del comune di Cuglieri, l’Albo pretorio online”, spiega il canoista sfortunato, “nessun riferimento; la modulistica per le istanze: niente; la parte dedicata al turismo: nulla; le delibere e determine dell’anno in corso fanno solo riferimento, riguardo all’argomento, alla cessione d’uso gratuita dei locali di proprietà comunale al locale Circolo nautico. Per il comune turista nessuna spiegazione, incentivo o avviso”.

Il canoista multato lamenta, inoltre, la mancata zelante applicazione da parte degli agenti della polizia locale dello stesso trattamento alle decine di persone che stazionavano, poco più avanti, nella spiaggia di S’Archittu, in una zona a rischio frana dove transito, sosta e balneazione, sono interdetti, con un’ordinanza ben visibile della Capitaneria di porto.