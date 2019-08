Il canoista Rizza torna a Oristano per preparare le Olimpiadi? Allenato dal tecnico Stefano Loddo, ha già ottenuto la qualificazione grazie al buon risultato ai campionati del mondo

Ci sarà anche Oristano alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il canoista Manfredi Rizza, allenato dal tecnico oristanese Stefano Loddo, ha qualificato la sua barca alle Olimpiadi, conquistando il 5° posto nella finale dei 200 metri ai campionati del mondo di canoa kayak, svolti nei giorni scorsi a Szeged, in Ungheria.

Quello di Rizza è stato il primo pass a cinque cerchi per Tokyo 2020.

Proprio in vista della Olimpiadi 2020, l’atleta lombardo Manfredi Rizza, ormai “adottato” da Oristano, lo scorso mese di novembre ha svolto gli allenamenti nel centro sportivo di canoa kayak, di Riola Sardo. In tantissimi sperano che l’atleta e il suo tecnico possano replicare e affrontare nelle acque del golfo di Oristano gli ultimi mesi di preparazione, prima della partenza per il Giappone.

