Dieci comuni dell’Oristanese insieme per combattere gli affitti in nero Il nuovo accordo prevede agevolazioni fiscali per inquilini e proprietari

Anche a Oristano è stato rinnovato l’accordo per il canone d’affitto concordato, che permette a inquilini e proprietari di ottenere diversi benefici, così da contrastare l’affitto in nero, ormai sempre più diffuso anche nella nostra città.

L’accordo è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa, nella sala giunta del Comune di Oristano. Tra i presenti il primo cittadino Andrea Lutzu, il vice sindaco e assessore al Bilancio Massimiliano Sanna, l’assessore all’urbanistica Gianfranco Sedda, Giorgio Vargiu per il Sindacato Inquilini Casa e Territorio (Sicet), Valentino Brunzu per l’Associazione Proprietari Immobiliari Confabitare e Antonello Solinas per l’Associazione Piccoli Proprietari Case (Appc).

L’accordo coinvolge, oltre la città di Oristano, anche i paesi limitrofi di Baratili San Pietro, Nurachi, Palmas Arborea, Siamaggiore, Simaxis, Siamanna, Solarussa, Villaurbana e Zeddiani.

L’accordo territoriale, che sostituisce quello che dal 2002 fissava le regole per garantire benefici fiscali a vantaggio dei proprietari e degli inquilini, ha validità triennale.

Il nuovo accordo territoriale, conferma le finalità che avevano ispirato il primo del 2002: promuoverne l’adesione (con contratti ex novo o con modifiche a quelli in essere) realizzando un risparmio in termine di minore tassazione per i proprietari e per gli inquilini; incentivare i proprietari a investire sulla ristrutturazione e sulla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare privato; combattere il fenomeno degli affitti in nero e degli immobili ceduti fittiziamente in comodato gratuito ai figli e poi affittati in nero.

Conforme all’accordo per canone concordato nazionale del 2017, prevede tre zone con tre fasce tariffarie differenti, che tengono conto di una serie di elementi: ubicazione sul territorio (determinata per zona, a seconda che l’immobile sia a Oristano, nei centri limitrofi o in campagna), stato di manutenzione dell’alloggio e dell’intero stabile, tipologia di alloggio, dotazione di servizi tecnici e mobilio e durata del contratto.

Le agevolazioni fiscali comprende aliquote agevolate per IMU e TASI e riduzione del 25%; riduzione del 30% del reddito imponibile dei fabbricati; applicazione (a richiesta) della tassazione del 10% tramite cedolare secca; agevolazioni fiscali per l’inquilino in base al reddito, riduzione del 30% delle imposte di registro e di bollo o esenzione in caso di applicazione della cedolare secca.

Inoltre, nell’accordo, sono previste anche agevolazioni per gli studenti universitari.

Martedì, 27 agosto 2019

