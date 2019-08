Grande paura a Bosa, incendio in una abitazione

Grande paura a Bosa per un incendio scoppiato in un’abitazione al secondo piano di uno stabile in via Roma, poco prima di mezzogiorno.

Le fiamme hanno avuto origine dalla cucina e sono state causate probabilmente da un problema di natura elettrica.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Macomer e Cuglieri.

I danni causati dal rogo sono ingenti. Le fiamme hanno compromesso gravemente la struttura del fabbricato, in corrispondenza dei locali interessati dall’incendio.