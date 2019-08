Meningite a Quartucciu, fine della paura: il 21enne ricoverato al Policlinico è fuori pericolo

Sette giorni di ansia e paura, la profilassi disposta per la fidanzata e i parenti, ma ora c’è finalmente un importante sospiro di sollievo: il ventunenne ricoverato al Policlinico di Monserrato per una grave forma di meningite è fuori pericolo. Ad annunciarlo è la stessa direzione sanitaria: il giovane, originario di Quartucciu, è entrato nel reparto di Rianimazione lo scorso venti agosto: la terapia alla quale è stato sottoposto dai medici dell’ospedale si è rivelata vincente, e la sua prognosi non è più riservata. Per motivi di sicurezza, il ragazzo si trova ancora in uno dei letti del reparto di Rianimazione. Nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni, avverrà il trasferimento in reparto.

Fonte: Casteddu On Line





