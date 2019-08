All’aeroporto londinese di Londra Heathrow sono già in fase di sperimentazione gli scanner, simili a quelli utilizzati in alcuni ospedali. Questi strumenti, permetteranno di avere un quadro più chiaro del contenuto dei bagagli, facilitando così anche il lavoro agli ispettori aeroportuali. Annunciando tale misura il premier britannico Boris Johnson si è detto convinto convinti che il cambiamento contribuirà a un significativo rafforzamento delle misure di sicurezza,velocizzando contestualmente le procedure di imbarco e mettendo fine alle restrizioni per l’imbarco di liquidi a bordo dei velivoli. Attualmente ai passeggeri, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è consentito il trasporto a bordo di contenitori con un volume massimo di 100 ml che devono essere obbligatoriamente inseriti in buste di plastica trasparenti e mostrate al personale dell’aeroporto al momento dei controlli. La notizia è riportata dalla BBC.

L'articolo Regno Unito, dal 2022 liquidi ammessi a bordo degli aerei proviene da Casteddu On line.