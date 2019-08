Festa del Rimedio: l’assegnazione dei posteggi per il commercio ambulante

Lunedì prossimo, 2 settembre, dalle 9 alle 12, il personale del Comando di Polizia locale del Comune di Oristano assegnerà i posteggi nell’area sterrata e nella via delle Grazie per le attività di commercio ambulante (autobar, carni e pesci) da svolgersi in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Rimedio.

Il giorno seguente, martedì 3 settembre, sempre alle 9,30, si procederà all’assegnazione dei posteggi nella via e nella piazza Santa Maria Bambina e nella via Sanna. Il 7 settembre saranno assegnati i posteggi eventualmente liberi ai spuntisti.

Gli operatori commerciali, all’atto del ritiro dell’autorizzazione dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale, marca da bollo da 16 euro e di ricevuta del pagamento del canone di occupazione, in mancanza dei quali saranno negato l’autorizzazione.

Martedì, 27 agosto 2019

