Tappa ad Ardauli per documentario e libro sulla Sla

Prosegue ad Ardauli il tour di presentazione del libro di Antonio Pinna “Il mio viaggio nella SLA”.

Venerdì prossimo, 30 agosto, a Casa Tatti, dopo i saluti dell’assessore Alessandra Urru, l’autore dialoga con Giuseppe Deiana.

Segue la proiezione del documentario di Antonello Carboni e Antonio Pinna “SLA in men che non si dica. L’appuntamento è fissato per le 19.

L’iniziativa è patrocinata dall’amministrazione comunale di Ardauli.