Musica: nuovo singolo di Lucia Budroni

(ANSA) - CAGLIARI, 27 AGO - Dalla matrice etno al pop. Ha già ottenuto oltre duemila visualizzazioni in pochi giorni su Youtube il nuovo singolo di Lucia Budroni "Portami via". Un brano orecchiabile che parla d'amore, firmato da Gabriele Oggiano.

La cantante originaria di Oschiri, che vanta un'esperienza sui palchi della Sardegna, si presenta ora sul web con un singolo accompagnato da un video. Lo ha realizzato GLProduzioni, con la regia di Gianni Langiu e le riprese di Emanuele Canu e dello stesso Langiu. Oltre ai primi riscontri sul canale web, la canzone comincia a farsi sentire anche in radio. Lucia Budroni non è nuova ad esperienze musicali con Gabriele Oggiano, già con "Duos Flores", firmata da Gino Marielli e da Oggiano, si era trovata la giusta sintonia.

"Gabriele Oggiano è un musicista raffinato e rispettoso della personalità dei cantanti con cui collabora", dice Lucia Budroni all'ANSA.

La storia di Lucia Budroni parte dai festival isolani, dove si esibisce in sardo e in italiano. Ha partecipato a Sanremo giovani nel 1994, 1996 e 1997 e, con ottimi piazzamenti, anche all'Accademia della Canzone di Sanremo.

Nel 2009 è voce solista al Teatro Verdi di Terni al fianco di Michele Placido, che recita nella rappresentazione di grande successo "Il maleficio della Farfalla". (ANSA).