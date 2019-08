Nella notte ha perso il controllo dell’auto in viale Marconi, a Cagliari, andando a finire all’interno di un’attività commerciale creando danni alla struttura. L’incidente è avvenuto nel tratto fra la caserma dei vigili del fuoco, in direzione Quartu. Il conducente è rimasto ferito, fortunatamente, non in gravi condizioni ed è stato affidato ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza al Policlinico. La squadra di pronto intervento ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, della struttura e della sede stradale. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti i rilievi di legge e l’Anas per il ripristino della sede stradale.

L'articolo Cagliari, perde il controllo dell’auto e finisce in un negozio: un ferito proviene da Casteddu On line.