Sant’Antioco, bimbo di 9 anni si tuffa in mare e trova una rarissima lumaca tropicale

Si è tuffato in acqua e ha avvistato una rarissima lumaca tropicale. E’ successo a Sant’Antioco nella spiaggia di Cala Sapone. Il protagonista è Gabriele Geraldo di 9 anni che ha fotografato il rarissimo mollusco individuato mentre faceva immersioni col padre. E’ stata trovata non distante dalla riva. Lunga circa 20 cm di lunghezza, una decina di cm di larghezza, di colore verde e con anelli neri la lumaca tropicale è rarissima. Vive nei Caraibi ed è arrivata nel Mediterraneo con l’aumento della temperatura del mare negli ultimi anni. Il primo avvistamento a Lampedusa, qualche anno fa un esemplare è stato avvistato a La Maddalena da un sub professionista. E oggi a Sant’Antioco da Gabriele Geraldo di 9 anni.

