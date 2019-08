Ormeggi abusivi: sequestri e multe dalla Capitaneria di Porto 

Blitz della Capitaneria di Porto di Oristano contro gli ormeggi abusivi, questa mattina, nel litorale di Sa Rocca Tunda, nella Marina di San Vero Milis.

Gli uomini della Capitaneria sono intervenuti con due motovedette e un gommone. Hanno tagliato tutte le cime che collegavano i pesi morti abusivi alle boe di ormeggio, create dagli stessi diportisti. Hanno inoltre proceduto alla rimozione di numerosi gavitelli abusivi per i quali sono in corso i dovuti accertamenti finalizzati all’individuazione dei responsabili.

Nello spazio di mare interessato erano presenti più di una ventina di natanti, ormeggiate all’interno della zona di mare riservata alla balneazione (metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere). Molti i diportisti che hanno raggiunto il litorale per portare via la propria barca.

Ai proprietari delle unità da diporto sono state elevate diverse sanzioni amministrative. Per i natanti i cui proprietari sono rimasti nell’ombra, sperando di non incorrere nella prevista sanzione amministrativa di euro 229.50, i militari hanno proceduto alla rimozione dei mezzi navali abbandonati e all’affidamento in custodia al concessionario del vicino campo boe di Su Pallosu, gestito dal locale Circolo Nautico, restituendo così vaste porzioni di specchio acqueo alla libera fruizione dei bagnanti.

A Sa Rocca Tunda, dopo il blitz della Capitaneria, si è sparsa la voce di un analoga iniziativa che potrebbe interessare anche la vicina località marina di Sa Marigosa, dove ugualmente nel periodo estivo ricorre il fenomeno dell’ormeggio abusivo.

L’intervento di questa mattina rientra nell’operazione “Mare Sicuro”. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni lungo tutti i litorali del Circondario Marittimo di Oristano.

Lunedì, 26 agosto 2019

