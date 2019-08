Si apriranno domani e si concluderanno mercoledì alle 19 le nuove consultazioni al Quirinale per cercare una soluzione alla crisi di governo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sentirà per telefono il suo predecessore Giorgio Napolitano, che non si trova a Roma, e poi riceverà alle 16 la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e alle 17 il presidente della Camera, Roberto Fico. Si proseguirà quindi con i rappresentanti del Gruppo Misto alla Camera e al Senato. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo Le nuove consultazioni al Quirinale domani pomeriggio proviene da Casteddu On line.