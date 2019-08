Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro in via dei Giudicati a Cagliari per riparare un guasto improvviso nella condotta che alimenta la strada e alcune traverse laterali. La rottura della tubatura, individuata in un tratto di rete del diametro di 150 millimetri, ha causato l’interruzione dell’erogazione. I lavori sono stati resi particolarmente complessi a causa dell’instabilità del terreno sottostante: l’intervento sarà comunque concluso entro il pomeriggio con il ripristino del servizio.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

(immagine simbolo)

L'articolo Cagliari, in corso i lavori di riparazione della condotta in via dei Giudicati proviene da Casteddu On line.