Birra artigianale anche col gelato

Birra da sorseggiare con un cono o coppetta gelato, o abbinata a una selezione di formaggi o per stare nel super classico, alla pizza. I tre laboratori di degustazione sono tra i momenti clou di "Calaris - Cagliari Beer Festival", tre giornate, dal 30 agosto all'1 settembre al Lazzaretto, dedicate alla birra artigianale di qualità. Ruben Pili di ChocoGioia, Michele Cherchi dei Fratelli Cherchi e Davide Bonu di Impasto proporranno i loro prodotti accostati a bionde e rosse.

La manifestazione, organizzata dall'associazione Brasseria dei Giudicati e Lazzaretto in collaborazione con Le Strade della Birra, vedrà protagonisti nove birrifici e beerfirm sardi e due nazionali: il Birrificio di Cagliari e il Birrificio Gattarancio, sempre del capoluogo sardo, Terrantiga di San Sperate , Brew Bay Beer di Quartu Sant'Elena, il Brewpub Trulla di Nuoro, P3 Brewing Company di Sassari, La Volpe e il Luppolo di Simaxis, il Birrificio Lariano di Sirone, in provincia di Lecco, e il Birrificio Muttnik di Pavia.

Cinque i food corner per lo street food made in Sardinia e oltre 50 le tipologie di birre in degustazione, più uno spazio per la birrificazione casalinga. Birra ma anche energia elettropunk con il progetto "Ride Gorilla" di Luca Martelli, batterista di Litfiba, Giorgio Canali & Rossofuoco e Mezzosangue. Sarà inoltre allestita "Mattoncini a Lazzaretto", mostra di opere realizzate con i famosi Lego, organizzata dall'associazione KalarisbriK. Ingresso gratuito.