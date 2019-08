Maxi perdita idrica con “beffa” in via dei Giudicati a Cagliari. Un tubo dell’acqua è esploso all’improvviso, facendo letteralmente saltare un tombino e trasformando gran parte della strada in un fiume. Numerose le chiamate ad Abbanoa, che è intervenuta con una squadra di operai dopo circa un’ora. Quella che doveva essere una semplice riparazione, però, si è trasformata in qualcosa di ben più complesso. All’improvviso, infatti, il marciapiede è crollato, “inghiottendo” in parte la ruspa utilizzata dagli operai della società idrica. Solo per miracolo non ci sono feriti, come confermano vari negozianti che hanno assistito alla scena e che hanno subito contattato la nostra redazione. Adesso, al problema del tubo scoppiato si aggiunge anche la “grana” della ruspa da dover tirare fuori dalla voragine. E fiocca la rabbia tra i residenti della strada: da circa quattro ore i loro rubinetti sono a secco, proprio in un lunedì di fine agosto molto torrido.

L'articolo Cagliari, paura in via dei Giudicati: il marciapiede sprofonda e inghiotte una ruspa proviene da Casteddu On line.