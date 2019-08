Il menù delle Pro loco conquista i visitatori a Ollastra

Buon successo per la rassegna “Pro loco in festa”. Il viaggio in tavola, dal Sinis al Grighine, passando per il Tirso, ha portato ieri a Ollastra numeroso pubblico.

Apprezzatissimo il menù che ha unito le principali sagre di undici paesi dell’Oristanese: i ravioli con ricotta, carciofi e bottarga, nati dalla collaborazione tra le Pro loco di Siamanna, Siamaggiore e Cabras; gli arancini di riso agli asparagi selvatici, realizzati dalla collaborazione tra le Pro loco di Simaxis e Villanova Truschedu. E ancora, la petza imbinada alla vernaccia, che ha unito Solarussa e Oristano; un semifreddo agli agrumi della Pro loco di Zerfaliu; il pane di Villaurbana; il vino di Nurachi e il mirto dei padroni di casa: la Pro loco di Ollastra.

Ciascuna associazione, con oltre un centinaio di persone coinvolte, ha contribuito a dar vita a un grande menù di sapori tradizionali.

Tanta partecipazione ed entusiasmo anche per lo spettacolo di musica tradizionale, con Alessandro Nonnis, Gabriele Straullu e Gian Silvio Pinna.