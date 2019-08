Personale Ata: le nomine in provincia di Oristano

L’elenco degli assistenti amministrativi, tecnici e dei collaboratori scolastici

Sono state rese note le nomine del personale in ruolo ATA, per l’anno scolastico 2019/2020. Il personale ATA aspirante alla stipula di contratto a tempo indeterminato era stato convocato per questa mattina nella sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale per la Sardegna per la scelta della sede.

Questo l’elenco, con le sedi.

Assistenti Amministrativi

Istituto Comprensivo N° 1 di Oristano: Valentina Carta e Andrea Solinas

Istituto Tecnico Lorenzo Mossa: Gianna Mura

Assistente Tecnico

Istituto Superiore Pischedda di Bosa: Massimo Pistis

Collaboratori Scolastici

Istituto Comprensivo di Samugheo: Rosanna Masala

Istituto Comprensivo di San Vero Milsi: Beatrice Vacca

Istituto Comprensivo n°1 di Oristano: Mariolina Giarrusso, Giancarlo Cadeddu e Mirella Lobina

Istituto Comprensivo di Simaxis: Marcella Pau e Antonella Busia

Istituto Comprensivo n° 3 di Oristano: Laura L.M. Pesarin e Orrù Carlo

Istituto Comprensivo n°4 di Oristano: Maddalena Camedda

Istituto Comprensivo di Bosa: Eva Delogu

Istituto Magistrale Benedetto Croce di Oristano: Marisa Casta e Luciana Pala

Istituto Industrale Othoca di Oristano: Salvatore Mura

Liceo Scientifico Mariano IV di Oristano: Giovanni Antonio Carta.

Lunedì, 26 agosto 2019

