CALCIO, Cagliari-Brescia: le pagelle rossoblu

RAFAEL 5,5: salva tutto su un’incursione bresciana, allontana poi con i piedi una palla vagante però non sempre dà completa sicurezza.

PINNA 6,5: cerca l’avanzata con personalità, bravo a imbeccare Cerri ad inizio ripresa. Giallo per lui, nell’esordio assoluto in massima serie.

CEPPITELLI 5: il capitano non è stato protagonista di una prestazione libera da ombre.

KLAVAN 5,5: argina un’avanzata al 28°, meglio del compagno di linea tuttavia senza brillare.

LYKOGIANNIS 5: chiude bene in corner, però soffre le avanzate di Bisoli. Primo ammonito rossoblu del campionato.

NÁNDEZ 6: debutto immediato in Serie A, fatica a prendere le misure con la nuova realtà ma migliora nella ripresa. Lottatore.

NAINGGOLAN 6: un tentativo pretenzioso dalla distanza, il giovane Tonali gli dà parecchi grattacapi. Non si arrende.

IONITA 5,5: non parte bene, Maran lo catechizza. Si ferisce in un contrasto aereo con Sabelli, proseguendo con una vistosa fasciatura.

Dall’81° RAGATZU n.g.: calca di nuovo i campi di A dopo una vita, gioca un piccolo spezzone.

BIRSA 6: tenta di pungere con il mancino, in corsa e sui piazzati. Fa quel che può sulla trequarti.

Dal 61° CASTRO 6,5: ingresso determinante per accendere la luce, gli viene annullato giustamente un gol per fuorigioco.

PAVOLETTI 6: bagna, per così dire, il nuovo campionato facendo spaventare tutti. Ricade male sul ginocchio sinistro e deve uscire. In bocca al lupo, bomber.

Dal 45° pt CERRI 5,5: tenta di far male al Brescia con un tentativo in corsa, manca la sfera su servizio di JP10.

JOÃO PEDRO 5: fallisce clamorosamente in avvio una chance ghiottissima a tu per tu con Joronen. Un errore che pesa.

MARAN 5: il Cagliari non ha ancora chiuso il proprio personale cantiere, a livello tattico e di automatismi. La squadra ha sofferto il pimpante Brescia, in particolare a centrocampo: l’inserimento di Cigarini in regia, nella ripresa, avrebbe forse potuto aiutare. Va bene il gol decisivo sancito dal Var, dispiace però la pochezza generale di ciò che il gruppo ha prodotto nell’arco della gara.

Fabio Ornano

