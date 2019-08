Cagliari, “formiche tra i letti del Ss. Trinità: stanza disinfestata solo dopo tre giorni”

A notarle sarebbero stati i pazienti, ma nel giro di pochi minuti anche gli infermieri del reparto di Psichiatria 1 del Santissima Trinità si sarebbero accorti della “presenza indesiderata”: in una delle stanze, infatti, “sono state trovate delle formiche”. Al momento, i letti della camera ospitavano “almeno due uomini, che sono stati subito trasferiti. Uno di loro, però, è stato portato in una stanza dove c’erano solo donne. Si è dunque venuta a creare una situazione di promiscuità”, afferma il segretario provinciale della Fials Paolo Cugliara. L’episodio è avvenuto “la settimana scorsa”. E la polemica esplode non solo per l’inaspettata presenza degli insetti, ma anche per quanto riguarda i tempi legati all’intervento di disinfestazione: “Tutti sapevano delle formiche, ma per almeno tre giorni la stanza è rimasta off-limits. Non si riesce a capire come mai si sia perso così tanto tempo per una situazione, quella legata all’invasione di formiche, comunque seria”.