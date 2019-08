Addio estate, temporali in arrivo su Cagliari e sulla Sardegna: “Possibili nubifragi e grandinate”

Negli ultimi giorni è accaduto qualcosa che succedeva solitamente decenni or sono: dopo Ferragosto i temporali. In passato ciò significava solitamente progressivo passaggio di testimone tra l’estate e l’autunno. Ultimamente, invece, vuoi per il riscaldamento globale vuoi per l’estremizzazione meteo climatica del Mediterraneo ci stavamo abituando a mesi di settembre e ottobre all’insegna dell’alta pressione. Spesso dell’alta pressione africana, quindi decisamente calda. Quest’anno le cose potrebbero andare diversamente, anche ad oggi è prematuro parlarne. Come dicevamo negli ultimi giorni ci sono stati non pochi temporali, molti dei quali di forte intensità. Si è trattato d’instabilità provocata da aria relativamente fresca in quota, capace di indebolire la struttura anticiclonica africana. Bene, a partire da martedì accadrà più o meno la stessa cosa. Così gli esperti di Meteo Sardegna, che forniscono gli ultimissimi aggiornamenti legati a un cambio repentino del tempo.