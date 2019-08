Tortolì e Arbatax alleate dell’ambiente: ecco le casette dell’acqua per ridurre la plastica

Il Comune di Tortolì, al fine di valorizzare ulteriormente l’acqua potabile in arrivo dall’acquedotto pubblico e in un’ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l’acquisto di acqua, promuove ormai da anni l’utilizzo degli erogatori pubblici di acqua. Le note casette dell’acqua installate nell’anno 2015 a Tortolì, in piazza Rinascita, e in Piazza Caduti, ad Arbatax, hanno infatti come obiettivo la riduzione degli impatti ambientali derivanti dal co nsumo del bene più prezioso al mondo: l’acqua.

Da alcuni mesi sono state affidate attraverso un bando pubblico a una ditta ogliastrina che si occupa della gestione e monitora costantemente il servizio.

”Incoraggiando il consumo dell’acqua potabile fornita dall’acquedotto comunale, intendiamo limitare il consumo delle bottiglie di plastica nonché aiutare le famiglie a risparmiare” commenta l’assessore all’Ambiente Walter Cattari- L’acqua è costantemente monitorata attraverso analisi chimico-fisiche e microbiologiche e vanta risultati eccellenti, superiori a quelli dell’acqua in bottiglia.

”Le analisi vengono eseguite periodicamente e sono esposte all’esterno delle casette perciò i consumatori possono consultarle ed essere costantemente informati sulla qualità dell’acqua – spiega Martin Aresu, titolare della ditta -. Spero di poter proporre presto come servizio anche le bottiglie in vetro così da limitare ulteriormente l’utilizzo della plastica”.

COME FUNZIONANO LE CASETTE DELL’ACQUA. Gli utenti, possano acquistare l’acqua microfiltrata, sia naturale che gassata, ai seguenti costi: con l’utilizzo della card elettronica – 0,05 euro per litro di acqua affinata refrigerata – 0,07 euro per litro di acqua affinata refrigerata gasata. Per l’attivazione della card è necessario contattare il numero indicato nella casetta. Con l’impiego di monete nella gettoniera – 0,05 euro per litro di acqua affinata refrigerata – 0,10 euro per litro di acqua affinata refrigerata gasata.

