Addio a don Luciano Ligas, Sestu piange il sacerdote umile e buono. La comunità di Sestu in lutto per la morte di don Luciano, domani alle 15,30 i funerali nella Parrocchia di San Sebastiano a Elmas. Un sacerdote che tutti ricordano anche per il suo grande impegno nel mondo del sociale e del volontariato, momenti di grande commozione nella Messa di questa sera. “E’ tornato alla Casa del Padre Mons. Luciano Ligas”, la comunicazione (con questa sua foto) è arrivata nel pomeriggio dalla Diocesi di Cagliari.

