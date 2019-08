Brutto incidente tra Serramanna e Samassi, due persone estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco

Ennesimo incidente stradale nella SS 196 che collega Serramanna e Samassi. Il secondo in meno di tre giorni sempre all’altezza dell’industria per la trasformazione del pomodoro “Casar”. Una arteria molto trafficata, soprattutto in queste settimane che la conserviera è in pieno regime produttivo. Due le vetture coinvolte che verso le ore 20 si sono scontrate per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere due occupanti di una delle utilitarie coinvolte. I feriti sono stati trasportati in ospedale e sono ancora in corso i rilievi di legge. Il traffico sta subendo un notevole rallentamento.

Solo due giorni fa un altro sinistro. Una Opel Corsa è stata violentemente tamponata mentre si apprestava a svoltare verso la zona industriale serramannese. Per fortuna nessuno degli automobilisti coinvolti ha riportato seri traumi. Immediata la replica di Carlo Pahler, consigliere comunale. “In questo punto secondo me sarebbe il caso di mettere una rotatoria perché oramai sta diventando un’area a rischio tra camion, orari notturni, gente che lavora, un attimo di stanchezza; è veramente pericoloso. Credo che sia priorità per l’amministrazione salvaguardare la sicurezza pubblica e questo, secondo me, è il caso”.

