La Sardegna piange Matteo: è morto il tredicenne di Samugheo caduto in una scarpata a San Vero Milis. Non ce l’ha fatta Matteo Demelas, che durante la gita in bicicletta il 16 agosto era scivolato da una scogliera facendo un volo di dieci metri. Le sue condizioni erano apparse disperate dall’inizio, ma il ragazzo per diversi giorni aveva lottato tra la vita e la morte. Oggi il suo cuore ha cessato di battere, nel reparto di Rianimazione al Brotzu, per la disperazione di amici e familiari.

