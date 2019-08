Di Maio a Zingaretti: solo Conte premier. Il Pd tentenna, c’è già il sì dei renziani. Alla fine il governo giallorosso nascerà proprio con la riedizione di Conte Premier? Il Conte bis vede al momento la resistenza di Zingaretti dopo l’ultimatum lanciato oggi dal capo politico del Movimento al segretario del Pd. Di Maio ha ribadito che il nome di Conte è l’unico in campo per la guida del nuovo futuro governo, Zingaretti continua a chiedere discontinuità e a questo punto per accettare dovrebbe “rimangiarsi” tutte le dichiarazioni degli ultimi tre giorni, sue e di diversi dirigenti del Pd. Ma dal gruppo dei renziani è già emerso il sì a Conte, magari in cambio di un bel “pacchetto” di ministeri del Nazareno. Si continua a trattare, Mattarella vuole chiarezza entro poche ore: in mancanza di accordo, tra mercoledì e mercoledì il Presidente scioglierebbe le Camere.

L'articolo Di Maio a Zingaretti: solo Conte premier. Il Pd tentenna, ma c’è già il sì dei renziani proviene da Casteddu On line.