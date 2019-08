Palio-spettacolo a Bono: otto contrade si sfidano e lottano sino all’ultimo

Palio – spettacolo a Bono. La Carela di Budullausi aggiudica il palio e il premio della miglior Carela. Ben otto contrade si sono sfidate al palio di Bono, giunto ormai alla sua settima edizione. Una manifestazione che oltre ad aver coinvolto tutta la cittadina del Goceano e molti turisti giunti per l’occasione. Uno spettacolo emozionante e carico di entusiasmo e di colori, dall’allestimento dei quartieri – contrade (carrelas) al palio vero e proprio, svoltosi al galappotaio comunale e che ha visto i fantini e relativi cavalli, lottare sino all’ultimo, al traguardo si è imposto il cavallo della carrela Budullau a cui è andato anche il primo premio come miglior allestimento del quartiere. A sottolineare l’importanza dell’evento anche l’assessore regionale agli enti locali e Urbanistica Quirico Sanna che ha sottolineato “quanto la Regione sia sensibile ad iniziative di questo tipo che oltre a ribadire lo stretto legame dei concorsi ippici con il territorio, devono rappresentare volano di sviluppo per il turismo”.

