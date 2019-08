Tragedia a Su Gologone: l’ex sindaco di Oliena muore dissanguato sotto gli occhi del figlio. Fatale la caduta in bicicletta, Francesco Capelli aveva 74 anni ed era in gita in una delle zone più belle dell’Isola: inutili sono stati i soccorsi. I medici nella zona di Su Gologone nel cuore del Supramonte hanno tentato di rianimarlo, purtroppo la scarsa rete ha complicato le chiamate iniziali col cellulare. Stando alle testimonianze dei primi soccorritori, l’uomo ha subito la rottura di un’arteria femorale. Francesco Capelli da primo cittadino era stato apprezzato da tanti cittadini sardi, non solo di Oliena.

