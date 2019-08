I risparmi di una vita divorati dalle termiti: 10 milioni di rupie rosicchiati dagli insetti

La storia sembra incredibile, ma purtroppo è vera: i risparmi di una vita, dieci milioni di rupie, divorati dalla termiti a Jakarta. Questa surreale disavventura è stata scoperta solo alla morte di un’anziana indonesiana. La donna aveva nascosto il suo gruzzoletto, riponendolo con cura in una busta di plastica, in uno dei suoi cassetti in un armadio di casa. Aveva deciso di tenere in casa i soldi perché pensava fossero più al sicuro che in un conto corrente di una banca. È la nipote di questa donna di 23 anni, Putri Buddin, che ha scoperto con stupore il fascio di banconote sonanti divorato, dopo la morte dell’anziana. Soprattutto perché parte di esso era un dono che aveva fatto a sua nonna, come riferisce JakartaPost. Ed è in quel momento che improvvisamente le è crollato il mondo addosso. Aprendo il cassetto si è accorta immediatamente che c’era qualcosa di strano: ha dapprima notato la busta rotta e poi prendendo in mano le banconote ha visto che la maggior parte erano state mangiucchiate. Gli autori di questo terribile guaio, le termiti, i famelici insetti del legno che oltre a divorare alcuni angoli del cassetto si erano spinti oltre, causando un danno incomparabile. Durante una vita di lavoro, sacrifici e rinunce, la donna, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” aveva continuato a riempire la busta nascosta e accumulato per diversi anni un vero jackpot: il piatto è di dieci milioni di rupie indonesiane (circa 640mila euro),tutti questi risparmi sono andati letteralmente in fumo. A volte può capitare di essere derubati o di perdere dei soldi, ma la storia che ha visto protagonista la donna che vive a Jakarta ha dell’incredibile. Si stenta a credere che sia successo veramente, se non fosse per le immagini che testimoniano l’accaduto.

