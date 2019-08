Guerra ai caddozzi, il sindaco di Barisardo all’incivile: “Ancora tu….ma non dovevamo vederci piú…”. Il primo cittadino Ivan Mameli pubblica un frame che non lascia spazio a dubbi: “In italiano si dice INCIVILE…in inglese si dice UNCIVILIZED…in sardo è abbastanza usuale il termine ALLIGARGIU/CADDOZZU. Per la cronaca questo è l’unico che non siamo riusciti a beccare poiché irriconoscibile (a dire che siete anche tutelati dalla cosiddetta Privacy)….