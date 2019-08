Tragedia in Sardegna: si affaccia dal balcone, cade e poi muore. Ecco chi è la vittima: si tratta di un pensionato di 80 anni, Giovanni Giuseppe Manca. L’episodio è avvenuto a Oristano in una palazzina di via Carbonia: l’uomo stando alle testimonianze è caduto dal terzo piano, aveva problemi di mobilità, si tratta di un episodio accidentale. Sul posto la polizia e il 118 che hanno potuto solo constatare il decesso.

L'articolo Tragedia in Sardegna: si affaccia dal balcone, cade e poi muore proviene da Casteddu On line.