Tre giovani ferite in un incidente stradale L’auto su cui viaggiavano è finita sul guardrail lungo la strada tra Paulilatino e Abbasanta

É di tre giovani ferite il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 8, nella strada tra Paulilatino e Abbasanta, nell’incrocio di S’Arenazu. Le tre ragazze viaggiavano su una Suzuki Swift con altri due giovani, in direzione Fordongianus, quando, per cause ancora da accertare, l’auto è finita contro il guad rail.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno estratto le tre giovani ferite dall’abitacolo. Tutte e tre hanno riportato ferite e fratture e sono state trasportate all’ospedale. Una di loro è stata condotta al San Martino di Oristano e dimessa in mattinata. Altre due sono state portate al San Francesco di Nuoro, dove sono state trattenute sotto osservazione. Nessuna di loro, però, sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno eseguito i rilievi e ora dovranno accertare le cause dell’incidente.

Sabato, 24 agosto 2019

